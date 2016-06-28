Москва, 28 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция. Санкции

Турция была вынуждена извиниться из-за сложного геополитического положения и экономических санкций, введенных Россией. Турция остается страной НАТО, однако отношения с Западом серьезно ухудшились из-за проблем с беженцами. Но главное, конечно, прямые экономические убытки, заявил директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM извинения Эрдогана за сбитый российский самолет Су-24.

«Экспорт России в Турцию снизился на 43%, импорт из Турции — более чем в два раза. Основной удар пришелся по туризму. В течение 2015 года Турцию посетили 3,5 млн российских туристов. Больше выезжали отдыхать только в Абхазию — 3,8 млн. По оценкам участников рынка, Турция из-за санкций могла лишиться около 75% российского турпотока, поскольку основная масса путешественников пользовалась услугами туроператоров», — сказал эксперт.

«Не пострадал серьезно только бизнес «Газпрома», который по российскому законодательству владеет эксклюзивным правом на экспорт природного газа. Турция остается вторым рынком сбыта для «Газпрома» после Германии. В 2015 году «Газпром» поставил турецкой стороне 26,9 млрд кубометров, или 55% от ее потребностей. За первые четыре месяца 2016 года объем поставок составил 8,1 млрд кубометров, обеспечив 49% потребностей. Газ поставляется через Украину и газопровод «Голубой поток», идущий по дну Черного моря», — пояснил Разуваев.

«Именно данная ситуация позволяет надеяться, что Россия и Турция вернутся к проекту «Турецкого потока», который должен стать альтернативой украинскому газовому транзиту в Европу. Турция, несомненно, более надежный партнер, чем Украина», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Эрдоган принёс извинения президенту РФ Владимиру Путину за сбитый в ноябре 2015 года российский Су-24 и погибшего в результате атаки российского лётчика. Как отмечается, российский лидер уже получил письмо от турецкого президента. По словам Эрдогана, Россия является для Турции «другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения».

Читайте также: Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый российский самолёт