Ставрополь, 28 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В Ставропольском крае увеличено число машин, подвозящих воду жителям поселений, оставшихся без воды из-за аварии водопровода над рекой Кубань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что людям подвозят воду 15 машин. Сегодня сообщается о 20 единицах техники. Сейчас это число должно быть увеличено на шесть автоцистерн.

Сегодня в Ставропольский край прибывают полимерные материалы из Краснодарского края для продолжения ремонта упавшей в реку Кубань водопроводной трубы.

Вырыт котлован и идет установка металлического троса через Кубань для курсирования плавсредства по контролю за бурением для прокладки трубопровода. Полиэтиленовые трубы будут установлены после их прибытия.

Всего в ликвидации аварии задействовано 46 человек и 25 единиц техники.

Накануне было проведено пробное бурение котлована; подготовлена специальная техника и инвентарь для площадки буровой платформы.

Отметим, что порядка десяти населенных пунктов Ставрополья после аварии остаются без воды уже четвёртый день. При этом, МЧС региона распространило предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности в регионе четвертого и пятого классов. В Ставропольском крае сложилась жаркая погода и людям нужно больше воды.

Напомним, 25 июня из-за подмыва опоры воздушного водовода упала водопроводная труба над рекой Кубань. Население поселений трех муниципальных образований Ставрополья осталось без воды.

Без водоснабжения остались более 13 тыс. человек. Без воды также остались два объекта социального назначения: больница и психоневрологический интернат.

В Кочубеевском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация». Работает оперативный штаб. Предстоит отремонтировать участок более 150 метров над рекой Кубань между станицами Барсуковская и Балахоновская. Прокуратура проводит поверку обстоятельств аварии.