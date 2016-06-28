Москва, 28 июня, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала публикации в газете Washington Post, в которых говорится, что дипломаты США подвергаются «преследованиям» со стороны российских спецслужб.

fbi.gov Жетон ФБР

«Речь идёт о якобы насилии со стороны РФ в отношении американских дипломатов в России, — сказала Захарова. — Говорится о «не только работающих дипломатах в Москве, но и в других странах».

Захарова напомнила, что на прошлом брифинге власти РФ обратили внимание на давление на российских дипломатов в США. По ее словам, сотрудники ФБР и ЦРУ не стесняются применять к дипломатам РФ недопустимые меры (провокации), включая психологическое давление.

«Были случаи, когда такие вещи проводились в присутствии беременных жён, — говорит она. — Мы подняли эту тему, чтобы направить сигнал о недопустимости таких действий, и чтобы в США подумали, как можно было бы создать атмосферу, способствующую выправлению отношений».

Представитель МИД РФ отметила, что вместо того, чтобы «принять сигнал в качестве попытки обозначить проблему и отказаться от агрессивной линии поведения», ситуацию «обернули и поставили ее с ног на голову».

«Washington Post опубликовал статью о мнимых притеснениях дипломатов, — говорит Захарова. — Тему эту разыграли. Публикация эта — неглубокая, была подготовлена наспех, с чужих слов, и если вы хотите пропаганды — пожалуйте к публикации».