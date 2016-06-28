Брюссель, 28 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз может начать вывод Великобритании, граждане которой по результатам референдума не хотят оставаться в ЕС, из своего состава в любое время — даже сегодня. Тем не менее переговоры по запуску этого процесса могут начаться только после того, как Лондон официально уведомит Брюссель о своём решении. Об этом Туск сообщил перед началом саммита ЕС в Брюсселе, передаёт Sputnik.

Furfur Развод и разделение?

«Европа готова начать процесс развода хоть сегодня, без энтузиазма, как вы можете себе представить», — заявил Туск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июня, представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что никакие переговоры ЕС с Лондоном не могут происходить до тех пор, пока не получено официального уведомления о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

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