Москва, 28 июня, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Американский эсминец Gravely, находясь в Средиземном море, 17 июня совершил опасное сближение с российским сторожевым кораблём «Ярослав Мудрый». Такое заявление сделали в Министерстве обороны России, передают «Вести».

US Navy Эсминец Gravely

Расстояние между судами составило 60−70 метров. При этом эсминец пересёк курс движения российского судна по носу на опасной дистанции 180 метров.

В Минобороны подчеркнули, что эти действия являются грубым нарушением российско-американских соглашений и международных правил.