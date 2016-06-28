Новосибирск, 28 июня, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска подтвердила ИА REGNUM, что получала от прокуратуры города представления об устранении нарушений жилищного законодательства при расселении аварийного жилищного фонда города. Всего за период с 1 января по 30 июня 2016 года, по данным городских властей, поступило четыре таких представления.

Анна Алябьева Новосибирцы все чаще выходят на одиночные пикеты, чтобы привлечь внимание к проблеме расселения из ветхого и аварийного жилья в регионе

«Из указанного количества представлений три рассмотрены и отклонены мэрией Новосибирска ввиду того, что прокуратура города настаивает на расселении аварийных домов в нарушение установленных сроков и порядка расселения аварийного жилищного фонда. Конкретные меры по данным представлениям не могут быть приняты мэрией ввиду того, что это приведет к увеличению расходов городского бюджета, к нарушению плановых сроков реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Новосибирска, к нарушению сроков реализации указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», — заявила начальник управления по взаимодействию со СМИ Татьяна Клюкина.

После отказа прокуратура Новосибирска обратилась в суд о признании незаконными действий мэрии города и понуждении предоставить жилые помещения.

«Оценка всех обстоятельств и доводов сторон будет дана судом по результатам рассмотрения судебных споров. Одно представление находится на рассмотрении, по результатам рассмотрения информация будет представлена дополнительно», — отметила корреспонденту ИА REGNUM Клюкина.

Напомним, новосибирцы активно отстаивают свое право на жилье при расселении из ветхого и аварийного жилищного фонда. Все чаще на улицах Новосибирска проходят одиночные пикеты. Такие акции протеста освещаются СМИ и заставляют волноваться городские власти из-за столь пристального внимания общественности к вопросу расселения. Как результат — взаимные обвинения и доказательства своей правоты.

На все аргументы новосибирцев о том, почему им должно быть предоставлено достойное жилье, власти отвечают контраргументами, которые подкрепляют своими документами. Общественники тут же публикуют документы, которые есть у них, и которые прямо противоречат доводам мэрии.

Читайте также: Камень преткновения: новосибирцы и мэрия спорят о жилых метрах

Новосибирцы утверждают, что одиночные пикеты — это единственное, на что они теперь возлагают надежду. Говорят, может быть так на них обратят внимание и дело сдвинется с мертвой точки. Власти же отвечают, что им приходится отвлекаться на эти акции протеста, вместо того, чтобы решать проблемы этих людей. И тут же подчеркивают, что многие из тех, кто требует сейчас предоставить жилье, в свое время отказались от жилплощади или вообще не имеет на нее право по закону.

Читайте также: Одиночный пикет в Новосибирске: жест отчаяния или завышенные требования?

А новосибирцы совместно с общественниками подчеркивают, что расселение ветхого и аварийного жилья в регионе проводится с многочисленными нарушениями и уже выявлены злоупотребления при распределении квартир из муниципального жилого фонда Новосибирска лицам, не подпадающим под категории нуждающихся.

Читайте также: Арестована бывший начальник жилищного управления мэрии Новосибирска