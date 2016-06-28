Москва, 28 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают разрешить «прозрачным хостельерам» работать в многоквартирных домах, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня. Комитет Госдумы по ЖКХ ко второму чтению законопроекта рассматривает поправку, предполагающую исключения из запрета хостелов в многоквартирных домах, сообщила зампред комитета Елена Николаева («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы внесли поправку, которая дает исключение из правил. Она пока не рассмотрена во втором чтении, но, я надеюсь, она будет рассмотрена. Хостелы запрещены, но если жители многоквартирного дома согласны на то, чтобы в их доме был хостел, будут исключения», — сказала депутат. Например, хостельер может полностью оплачивать за жильцов услуги управляющей компании, провести дополнительный ремонт подъезда, выставить консьержей, перечислила парламентарий.

Также, по ее словам, хостельер должен будет в обязательном порядке платить все налоги, оформить свою деятельность в соответствии с законодательством, а также оплачивать коммунальные ресурсы как юридическое лицо. Решение о размещении хостела должно быть согласовано общим собранием жильцов подъезда с правом вето любого гражданина, отметила Николаева.

С предложением сделать подобные исключения в комитет обратились малые предприниматели из Петербурга и Крыма, рассказала депутат.

При этом, подчеркнула Николаева, в вопросе организации хостела в жилом многоквартирном доме «первичны интересы собственников, а бизнес на территории многоквартирных домов все-таки вторичен». По ее словам, в последнее время в комитет приходило огромное количество жалоб от горожан, чьи жилищные права постоянно нарушались из-за соседства с хостелами. Николаева отметила, что некоторые хостелы даже представляют опасность для жителей, поскольку фактически являются ночлежками.

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В мае 2016 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому организация хостелов и гостиниц в жилых многоквартирных домах запрещена.