Путин вновь признал приоритет армии и флота как союзников России
Москва, 28 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Важнейшей общенациональной задачей для России является укрепление армии и флота. Об этом 28 июня на приёме в честь выпускников высших военных вузов России заявил президент РФ Владимир Путин.
«Уважаемые товарищи, сегодня мы решаем множество масштабных общенациональных задач. Но важнейшей из них, безусловно, является укрепление Вооруженных сил. Современные, хорошо оснащенные, мобильные армия и флот — это гарантия суверенитета и независимости Отечества, безопасности наших граждан. Это — весомый аргумент против любых попыток провокаций, шантажа или давления на нашу страну. Не сомневаюсь, что вы это хорошо понимаете», — сказал Путин.
По его словам, стратегический курс России на модернизацию и совершенствование Вооруженных сил «остаётся неизменным»: «То, что он был верным и проводился эффективно, убедительно подтвердили и действия наших ВКС и Военно-морского флота в Сирийской Арабской Республике».
Путин подчеркнул, что необходимо «и дальше оптимизировать структуру и численность армии и флота, выводить на новый уровень систему военного управления и координации частей, в том числе, наше взаимодействие с союзниками».
Глава государства пообещал «продолжить оснащение войск перспективными образцами вооружения и техники»: «И именно такая задача ставится в госпрограмме вооружения на 2018−2025 годы, проект которой сейчас разрабатывается. При этом акцент будет сделан на новейшее высокоточное оружие, на передовую технику и средства связи».