Москва, 28 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Важнейшей общенациональной задачей для России является укрепление армии и флота. Об этом 28 июня на приёме в честь выпускников высших военных вузов России заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин в кабине дальнего бомбардировщика

«Уважаемые товарищи, сегодня мы решаем множество масштабных общенациональных задач. Но важнейшей из них, безусловно, является укрепление Вооруженных сил. Современные, хорошо оснащенные, мобильные армия и флот — это гарантия суверенитета и независимости Отечества, безопасности наших граждан. Это — весомый аргумент против любых попыток провокаций, шантажа или давления на нашу страну. Не сомневаюсь, что вы это хорошо понимаете», — сказал Путин.

По его словам, стратегический курс России на модернизацию и совершенствование Вооруженных сил «остаётся неизменным»: «То, что он был верным и проводился эффективно, убедительно подтвердили и действия наших ВКС и Военно-морского флота в Сирийской Арабской Республике».

Путин подчеркнул, что необходимо «и дальше оптимизировать структуру и численность армии и флота, выводить на новый уровень систему военного управления и координации частей, в том числе, наше взаимодействие с союзниками».

Глава государства пообещал «продолжить оснащение войск перспективными образцами вооружения и техники»: «И именно такая задача ставится в госпрограмме вооружения на 2018−2025 годы, проект которой сейчас разрабатывается. При этом акцент будет сделан на новейшее высокоточное оружие, на передовую технику и средства связи».