Лондон, 28 июня, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Саутгемптон» намерен приобрести нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу за € 25 млн, сообщает 28 июня Оwngoalnigeria.com.

Дмитрий Садовников Ахмед Муса

В случае, если 23-летний нигериец примет предложение «святых», в дальнейшем московский клуб будет получать бонусы за удачную игру форварда. При этом, как отмечает издание, сумма, предложенная англичанами близка к той, что может заинтересовать красно-синих, однако руководство ЦСКА пока не дало ответа.

Ахмед Муса перешел в московский клуб из голландского «Венло» в 2012 году. В минувшем сезоне форвард выступал за «армейцев» во всех турнирах, приняв участие в 44 матчах. На его счету 18 мячей и 6 результативных передач. Ранее нигерийцем интересовался «Лестер». «Саутгемптон» же заинтересован в новом нападающем из-за ухода в «Ливерпуль» Садио Мане.