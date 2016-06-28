Москва, 28 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Ряд российских экспертов считает, что независимые автозаправочные станции (АЗС) могут понести убытки в связи с тем, что бензин на фоне роста нефти в цене резко подорожал: это может произойти в результате разрыва между взлетевшей стоимостью горючего и недостаточно быстрой корректировкой розничной цены, пишет газета «Коммерсантъ».

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Бензоправка

Отмечается, что накануне, 27 июня, на Санкт-Петербургской бирже бензин марки АИ-92 подорожал до 42,3 тысячи рублей за одну тонну, а розничные цены на АЗС основных поставщиков поднялись на 12−20 копеек. Цена выросла на 0,36%, что стало абсолютным рекордом за всю историю торгов.

Бензин марки А-95 подорожал на 0,32%: цена одной тонны составила 44,3 тысячи рублей. Уточняется, что в целом за минувшую неделю бензин подорожал на два процента. Предыдущий же ценовой рекорд приходится на октябрь 2014 года: тогда наблюдался дефицит горючего.

Сильнее всего бензин вырос в цене в Сибирском и Центральном федеральных округах. Подорожало и дизельное топливо — примерно на одну копейку: в среднем литр стоит 35,44 рубля.

Издание приводит мнение экспертов агентства «Аналитика товарных рынков»: ценовой рост связан с выправляющимся балансом спроса и предложения. «Ценовой рекорд по бензину в первой половине лета — это весьма негативный сценарий для независимых сетей АЗС. Судя по текущему соотношению оптовых, мелкооптовых и розничных цен, независимым предстоит торговать бензином в убыток еще два-три месяца», — заявили эксперты агентства.

Специалисты пояснили, что независимые АЗС могут потерять прибыль из-за того, что закупают бензин в мелкооптовом звене по высокой цене. Продавать же они вынуждены по розничной цене, не окупающей их вложения. Эта проблема отсутствует у вертикально интегрированных нефтяных корпораций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть 28 июня выросли на фоне готовящейся в Норвегии забастовки, в результате которой добыча чёрного золота может сократиться.