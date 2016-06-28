Омск, 28 июня, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

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Асфальт на продажу

Мэрия Омска проверит информацию о продаже частниками асфальта, снятого с городских дорог. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 июня, в пресс-службе мэрии.

Омские массмедиа сообщили о том, что частные фирмы продают омичам асфальтовую крошку, снятую при фрезеровании ремонтируемых городских дорог. При этом известно, что материал должен быть переработан для повторного использования.

«Снятый материал (суммарно 64 тысячи тонн) доставляется на базу БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», где перерабатывается в смесь. Общие расходы на транспортировку крошки с 21 ремонтируемой дороги оценивается в 8,5 млн рублей», — пишет «Омск здесь».

Выяснилось, что частные фирмы продают омичам асфальтовую крошку по цене 500−600 рублей за тонну. Товар они готовы отгружать практически в любых объемах.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время в Омске проходит масштабный ремонт дорог. До 20 июля в городе предстоит привести в порядок 21 дорогу. На эти цели из регионального дорожного фонда выделено 643 млн рублей. Кроме того, Омской области на ремонт дорог в текущем году выделили 750 млн рублей из средств, полученных за счет взимания платы с транспортных средств повышенной грузоподъемности. Две трети от выделенной суммы (500 млн рублей) потратят на городские дороги.

Предвыборная гонка набирает обороты

Кандидатов в Госдуму утвердила «Справедливая Россия».

Партсписок справедливороссов от Омской области возглавил депутат Госдумы Дмитрий Горовцов. Следующие в списке — депутат Госдумы Александр Кравцов, депутаты Законодательного собрания региона Евгений Дубовский, Алексей Провозин и Наталья Иванова.

По Омскому одномандатному избирательному округу №139 будет баллотироваться Дмитрий Горовцов, №140 (Москаленский одномандатный избирательный округ) — Евгений Дубовский, №141 (Любинский одномандатный избирательный округ) — Александр Кравцов.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с кандидатами в Госдуму определились также «Единая Россия» и КПРФ.

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Визит в Китай

Губернатор Омской области Виктор Назаров прибыл с рабочим визитом в Китай.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, организатором визита делегации Омской области в Китай выступило генеральное консульство КНР в Екатеринбурге.

Виктор Назаров проведет в Пекине встречу с представителями посольства РФ в КНР, а также примет участие в деловой программе двусторонних встреч. Запланированы презентация экономического и инвестиционного потенциала региона, переговоры с официальными лицами министерства сельского хозяйства КНР и министерства коммерции КНР, представителями центра экономических связей КНР, а также бизнес-контакты между представителями омских и китайских предприятий.

В состав омской делегации также вошли министр экономики региона Оксана Фадина и министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов. Деловая часть делегации представлена топ-менеджерами омских компаний и предприятий.

В рамках визита в КНР делегация Омской области посетит Пекин, Маньчжурию и Шанхай.

По данным облправительства, Китай — «один из приоритетных иностранных партнеров Омской области». Последние три года взаимный товарооборот в среднем превышал $58 млн ежегодно.

Рубль, расти!

В Омске появился «Растущий рубль». Композицию из зелени в виде международного символа российского рубля на Зеленом острове установили по заказу одной из омских компаний. «Аналитики прогнозируют, что при надлежащем уходе и обильном поливе ожидается бурный рост рубля», — шутят инициаторы установки композиции.

Предприниматели призывают омичей фотографироваться с растущим рублем и размещать фото в соцсетях с хештегом #рубликрасти, сообщают «Коммерческие вести». По данным СМИ, композиция установлена с «просветительской» целью — чтобы омичи знали, как выглядит международный символ рубля.