Москва, 28 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Власти Турции хотят положить конец «бессмысленному противостоянию» с РФ, для этого они готовы выплатить России компенсацию за сбитый в ноябре 2015 года бомбардировщик Су-24, об этом заявил премьер-министр страны Биналы Йылдырым в эфире телеканала TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый курс

Заявление прозвучало после того, как 27 июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в официальном послании российскому лидеру Владимиру Путину принес свои извинения за сбитый бомбардировщик Су-24 и соболезнования родственникам погибшего пилота.

Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов прокомментировал заявления официальных представителей Турции и реакцию на них российской стороны, а также обозначил предпосылки и перспективы нормализации отношений между двумя государствами:

«Для специалистов, которые внимательно наблюдают за перипетиями российско-турецких отношений, особенно после кризиса, возникшего в результате сбитого турецкой стороной российского бомбардировщика Су-24 осенью прошлого года, письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана своему российскому коллеге Владимиру Путину, в котором он использовал своеобразную форму турецкого языка для принесения извинений, не является сюрпризом. Таковым оно будет для тех, кто на эту проблему смотрит только время от времени или очень поверхностно.

Дело в том, что за полгода до этого события Москва и Анкара стали обмениваться зондирующими сигналами, которые воспринимались в качестве готовности идти на встречу друг другу для нормализации отношений. Турецкие СМИ сообщали, что на этом направлении стала работать в закрытом режиме российско-турецкая дипломатическая группа, которая отрабатывала варианты действий Турции в сторону России по способствованию становлению былых стратегических отношений. Готовилось несколько сценариев: во-первых, Эрдоган публично в каком-либо выступлении приносит свои заявления Путину, после чего пишет письмо и в нем излагает ясно и четко свою позицию с учетом российских требований; во-вторых, диалог мог бы состояться по телефону для того, чтобы российская сторона восприняла это как публичное извинение за инцидент с самолетом и готовность выполнять другие условия, а именно наказание виновных и материальная компенсация.

Есть основания полагать, что письмо Эрдогана Путину все же согласовано дипломатической группой с обеих сторон, но момент послания был выбран не случайно. Это был так называемой «план Б», суть которого заключалась в том, чтобы придать процессу нормализации отношений между Турцией и Россией громкое политическое звучание. И вот после того, как в Великобритании прошел референдум по выходу страны из Европейского союза (ЕС), когда Франция, Италия и Германия заявили о готовности проводить реформы в ЕС, включая и новую систему обеспечения безопасности с уменьшением роли НАТО, когда Турция, используя фактор беженцев не сумела добиться ни ускорения процесса интеграции в ЕС, ни облегчения процесса по получению виз, Эрдоган решился на такой шаг, подавив свои личные амбиции и руководствуясь больше национальными интересами своего государства.

Уже сам факт, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем комментарии относительно письма Эрдогана сделал акцент на то, что Эрдоган принес извинения российской стороне, с точки зрения дипломатического этикета свидетельствует о готовности России рассмотреть вопрос о принятии этого заявления.

1 июля 2016 года в Сочи должна состояться встреча глав внешних политических ведомств России и Турции, а турецкие СМИ сообщают, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу привезет с собой в Россию новый пакет предложений. Интрига состоит в том, что так называемое турецкое досье состоит из нескольких слоев. Первый — это инцидент с самолетом и, возможно, он будет исчерпан. Второй слой — это обвинения, высказанные российской стороной, в содействии Турции боевикам ИГИЛ (структура, запрещенная в России), а также личное обвинение в адрес Эрдогана в том, что он занимается незаконной торговлей нефтепродуктов с оккупированной территории ИГИЛ. Это наводит на мысль, что процесс примирения будет непростым, когда Турция в рамках намеченного нового политического курса с новым правительством вынуждена будет изменить свою позицию в отношении сирийского регулирования.

Более того, учитывая, что Турция получила и имеет статус партнера по диалогу в ШЛОС и то, что европейская экономика находится в кризисе, а для Турции азиатский и среднеазиатский рынок очень важен с точки зрения укрепления и оздоровления экономики, Турция не скрывает своего желания принять участие в евразийском пространстве.

Таким образом, можно подвести следующий итог: письмо Эрдогана Путину — признак формирующегося нового политического курса Турции с учетом конкретных геополитических реалий. Второй момент: инициатива нормализации между двумя странами находится в российских руках и в дальнейшем в ходе диалога могут обговариваться условия для нормализации и расширения торгово-экономического и политического сотрудничества. Турецкие СМИ сообщают, что в ближайшие дни должен состояться телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным. Переговоры на этом направлении проводятся, и, если Путин поднимет трубку и вступит в диалог с Эрдоганом, это будет означать, что Москва готова к возобновлению диалога с Анкарой. Так что нужно ждать новых и очень важных событий».