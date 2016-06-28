Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Европе нужны дополнительные поставки газа, а Россия готова сотрудничать и предоставлять необходимые объемы, заявил министр энергетики России Александр Новак на XVII Международном Конгрессе по обогащению угля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nicolay Sidorov Маршрут «Турецкого потока»

«Потребность Юго-Восточной Европы в дополнительных поставках газа, в надежном энергообеспечении есть. Россия в этом смысле готова поставлять необходимое количество газа», — подчеркнул глава ведомства, отвечая на вопрос журналиста о перспективах возрождения проекта «Турецкий поток».

Он также заявил, что у России есть все необходимые ресурсы, а отечественные поставщики являются конкурентоспособными. В связи с этим министр отметил:

«Поэтому если будет соответствующий интерес со стороны европейских потребителей по развитию инфраструктуры через Черное море, через страны, прилегающие к Черному морю, в Европу, мы, безусловно, обеспечим все необходимые поставки, будем сотрудничать».

Напомним, что сегодня, 28 июня, в Санкт-Петербурге в Горном университете при поддержке министерства энергетики России открылся XVII Международный Конгресс по обогащению угля. В открытии, помимо прочих, участвовали министр энергетики Александр Новак, который зачитал приветственное слово участникам конгресса от имени премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В мероприятии, которое продлится до 1 июля, принимают участие около 900 участников из 25 стран мира.