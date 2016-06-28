Красногорск, 28 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. С начала 2016 года более 36 тысяч жителей Подмосковья не смогли пересечь границу Российской Федерации. Должники по оплате алиментов в итоге выплатили более 96 миллионов рублей. Всего различных задолженностей было выплачено на сумму свыше 257 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Московской области со ссылкой на главного судебного пристава области Сергея Щебекина.

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За 5 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет страны было взыскано более 3,2 миллиарда рублей, что на миллиард больше по сравнению с пятью месяцами прошлого года. В консолидированный бюджет самой области было возвращено более 544 миллионов рублей.

Тем не менее с начала 2016 года более 36 тысяч жителей Подмосковья так и не смогли выехать за границу Российской Федерации из-за накопившихся долгов, в том числе по алиментам. Помимо этого, в службе судебных приставов было вынесено 1,9 тысячи постановлений об ограничении прав на управление автотранспортом. За это время в Подмосковье на содержание детей было взыскано почти 437 миллионов рублей.

«Злостные» неплательщики зачастую даже становились фигурантами уголовных дел. Так, 790 должников привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве», по которым уклоняющиеся от выплаты задолженностей на сумму более 10 тыс. рублей будут лишены водительских прав, вступили в силу 15 января 2016 года. Ограничение на выезд за границу для алиментщиков работает с июля 2013 года.