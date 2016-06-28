Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Россия за 2016 года увеличит объемы добычи угля примерно на 10%, заявил глава Минэнерго Александр Новак. Он также сообщил, что КНР в 2016 году стал закупать меньше российского угля, передает корреспондент ИА REGNUM с XVII Международного Конгресса по обогащению угля в Санкт-Петербурге.

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«Мы ожидаем в этом году прирост добычи в России. Если вспомнить цифры прошлого года, это 374 млн тонн. Уже по результатам пяти месяцев, мы видим прирост, который идет в этом году примерно на 10%. Тем не менее в целом по году с учетом конъюнктуры, которая складывается, и рынков, мы ожидаем объемы добычи примерно 390 млн тонн», — отметил Новак.

Традиционные рынки, которые сегодня для России являются приоритетными, это Азиатско-тихоокеанский регион. Однако за первые несколько месяцев поставки угля в Китай уменьшились примерно на 25%, сообщил министр.

«С Китаем у нас пока, по результатам первых нескольких месяцев, идет снижение примерно на четверть по отношению к уровню прошлого года. Но при этом увеличиваются объемы поставок в другие страны, в том числе это Япония, Южная Корея, Таиланд и другие страны Азиатско-тихоокеанского региона», — сказал глава Минэнерго.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Александр Новак на XVII Международном Конгрессе по обогащению угля в Санкт-Петербурге сообщил об основных перспективах развития угольной отрасли, которые видит Минэнерго. По слова министра, перспективным является использование угля как минерального сырья, углехимической продукции, которая станет сырьем для конечной продукции. Также Новак отметил значение новых технологий не только по обогащению, но и по переработке угля.