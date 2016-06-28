Киев, 28 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Украинский парламент должен внести конституционные изменения и предоставить крымско-татарскому народу право на самоопределение. Об этом 28 июня в Раде заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Идеи Порошенко

«На повестке дня стоит вопрос возвращения Крыма… Мы должны начать процесс внесения изменений в статью №10 Конституции, который касается раздела «Автономная Республика Крым». Эти изменения исходят из неотъемлемого права крымско-татарского народа на самоопределение в составе суверенного и независимого украинского государства. Конечно, с гарантированием полных прав и гражданских свобод для этнических украинцев, россиян и других этносов полуострова», — сказал Порошенко.

Он также проинформировал, что завтра, 29 июня, будет опубликован закон о судебной реформе.

«Завтра будет обнародован закон об изменениях в Конституцию в части правосудия. Я его подписал. Конечно, хотелось бы, чтобы он был обнародован сегодня, но сегодня праздничный день, газеты не выходят… Изменения, за которые Рада окончательно проголосовала в начале месяца, по объему небольшие, но эти изменения имеют фундаментальное значение. Почему? Потому что сегодня правду в судах нам, украинцам, часто-густо трудно найти. Миллионы людей требуют справедливости», — отметил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские крымские татары уже заявляли, что им необходима национальная автономия в составе Украины, со своим президентом и собственной армией.

«Мы, хотя и с опозданием, осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным, разумеется, обеспечением равных прав и гражданских свобод этнических украинцев, русских, других этносов полуострова», — заявлял ранее Порошенко.