Москва, 28 июня, 2016, 14:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС не были формализованы и оформлены как решение всего государства. Об этом 28 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Референдум — суверенное право Великобритании. Здесь не может быть ни двойных стандартов, ни отходов позиции. Мы не комментировали — не потому, что не анализировали, а потому, что это не наше дело. Но есть последствия этого референдума. Здесь надо понимать, что речь идёт о том, что референдум состоялся. Но на сегодняшний день решение не было оформлено как решение государства, оно не было формализовано», — сказала Захарова.

По её словам, «нужно дождаться, когда волеизъявление народа станет официальным решением Великобритании, как оно будет оформлено и озвучено, как будет объявлено»: «Из этого мы сделаем вывод, и затем мы сможем сказать о российской реакции. Как мы понимаем, это отразится и на Евросоюзе, и на его решениях, который, отталкиваясь от решений Великобритании, сможет сформировать свою позицию».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.