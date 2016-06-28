Оренбург, 28 июня, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Оренбурге в период с 20 по 27 июня хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 1%. Вместе с тем хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной подешевел на 0,3% и стоит в среднем 37,02 руб./кг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургстате.

Couleur Хлеб

По данным службы статистики, в Оренбурге за этот же период (с 20 по 27 июня) в среднем на 0,5% выросли цены на бензин. Так, А-76 (АИ-80) подорожал на 0,5% (16 копеек) и цена за литр составила 33,58 рубля. Литр бензина марки АИ-92 подорожал на 0,4% (14 копеек), и его стоимость составила 34,57 рубля. АИ-95 вырос в цене на 0,5%(20 копеек) и стоит 38,25 руб./л. Цены на дизельное топливо не изменились и составили 36,04 руб./л.

На 27 июня средняя стоимость автомобильного бензина в Оренбурге составляет 35,98 руб./л.