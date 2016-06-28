Ярославль, 28 июня, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Один из претендентов на пост детского омбудсмена Александр Симон обратился в суд с иском в отношении уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина и председателя областной думы Михаила Боровицкого. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, он требует признать назначение Крупина на должность детского омбудсмена незаконным.

фото сайта duma.yar.ru Михаил Крупин

В своем иске Александр Симон сообщает, что в анкете, представленной в рамках конкурса на должность детского омбудсмена, Крупин указал заведомо ложные сведения о себе. А именно — отметил, что имеет степень кандидата экономических наук, защищенную в 2004 году в ОО «Международный межакадемический союз общественных организаций по поддержке науки и содействию подготовке научных кадров», а также степень кандидата юридических наук, защищенную в 2006 году в Академии экономической безопасности МВД России. При этом, отмечает Симон, по информации научной библиотеки диссертаций и авторефератов, Крупин выступает автором лишь одной диссертации от 2006 года, да и та, по данным заявителя, является плагиатом.

Александр Симон подчеркивает, что Ярославская областная дума, занимавшаяся назначением на должность уполномоченного по правам ребенка, отказалась проверять подлинность указанных научных заслуг Михаила Крупина, сославшись на то, что это не предусмотрено региональным законом о детском омбудсмене. Симон с этим не согласен. Он констатирует, что должность регионального уполномоченного по правам ребенка является должностью государственной гражданской службы, и в этом отношении региональный закон «Об уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области» вступает в противоречие с федеральным законом о госслужбе, который имеет большую юридическую силу. По мнению Александра Симона, именно положениями этого закона и следовало руководствоваться при решении вопроса о проверке подлинности представленных Михаилом Крупиным сведений.

На основании этого Симон требует признать назначение Крупина на должность регионального детского омбудсмена незаконным, равно как и действия Ярославской областной думы, допустившей это назначение, ввиду непроверенных данных о кандидате.

Стоит отметить, что Александр Симон также принимал участие в конкурсе на должность уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, но не получил поддержки депутатов. Свое отношение к процедуре назначения детского омбудсмена он выразил публично на обсуждении кандидатур комитетом по социальной, демографической политике и здравоохранению, назвав конкурс фарсом.

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