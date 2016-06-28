Кале, Франция, 28 июня, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Шесть мигрантов-выходцев из Ирана, которые пытались переплыть через Ла-Манш на надувной лодке, были задержаны 28 июня поблизости от Па-де Кале, заявили в префектуре департамента Манш. Об этом сообщает Figaro.

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Лодку с нелегальными переселенцами заметили пассажи яхты из Великобритании приблизительно в 23 км от города Булонь-сюр-Мер.

Получив известия от правоохранительных органов Соединенного Королевства, власти Франции направили наряд жандармов в Кап Гри-Не. В свою очередь, власти Великобритании направили вертолет на побережье для установления места высадки.

В результате операции было арестовано шесть выходцев из Ирана, которых передали пограничной полиции Па-де-Кале.