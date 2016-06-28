Киев, 28 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Изменения в Конституцию Украины в части децентрализации, которые касаются и т.н. «особого статуса» Донбасса, будут рассмотрены Радой в Киеве во втором чтении только после создания условий безопасности в Донбассе. Об этом 28 июня в парламенте Украины заявил президент страны Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«В августе прошлого года в первом чтении были приняты изменения в Конституцию в плане децентрализации. В силу внешних и внутренних обстоятельств они связаны с нашей политико-дипломатической борьбой за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Определяя последовательность своих действий в этом вопросе, мы пользуемся известной народной поговоркой, которая учит не ставить воз впереди коня. Очевидно, что для внесения изменений в Конституцию в этой части есть четкие предварительные условия, в частности, которые носят характер безопасности. Должен быть установлен полный и продолжительный режим прекращения огня в Донбассе», — сказал Порошенко.

При этом Порошенко отметил, что Российская Федерация «должна вывести все свои войска, вооружения и технику с территории Украины», а ОБСЕ — установить мониторинг над участком «российско-украинской границы» (имеется ввиду де-факто граница ДНР, ЛНР и России)

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить полный доступ ко всей неконтролируемой Украиной территории, а также установить постоянный мониторинг над временно неконтролируемым участком российско-украинской границы. Кроме того, должно произойти реальное разоружение всех незаконных вооруженных формирований на этой территории, установление зон безопасности», — рассказал Порошенко.

«Важной гарантией от военных провокаций и соблюдения режима прекращения огня, а также обеспечения будущего избирательного процесса должно стать размещение вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Параллельно должен быть достигнут прогресс в освобождении всех заложников и украинских политических заключенных», — считает Порошенко.