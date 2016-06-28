Новосибирск, 28 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Партии «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия выдвинули своих кандидатов в депутаты Государственной думы на предстоящих сентябрьских выборах. Список кандидатов от Новосибирской области остался почти таким же, как ранее прогнозировали эксперты, за некоторыми исключениями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы — копия

«Единая Россия»

В партийный список «Единой России» вошли шесть представителей Новосибирской области: действующие депутаты Государственной думы Александр Жуков, Ирина Мануйлова и Сергей Дорофеев, депутат законодательного собрания региона Татьяна Есипова, а также Владимир Большов и Сергей Субботин.

На одномандатном избирательном округе №135 «Единая Россия» поддержала депутата горсовета Новосибирска Андрея Каличенко, на округе №136 — депутата заксобрания области Максима Кудрявцева, на округе №137 — депутата Госдумы четырех созывов, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, на округе №138 — вице-мэра Новосибирска Виктора Игнатова.

Не попал в региональный партийный список депутат законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров. На предварительном голосовании он получил третий результат среди кандидатов на места в партийном списке, но федеральный оргкомитет посчитал, что участие Александрова в думской избирательной кампании «несет репутационные риски».

КПРФ

Партийный список коммунистов на выборах возглавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В первую тройку регионального партийного списка вошли также депутаты Государственной думы Вера Ганзя и Александр Абалаков. По одномандатным округам утверждены заместитель руководителя фракции КПРФ в законодательном собрании Новосибирской области Андрей Жирнов —на округе №135, второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов — на округе №136, Александр Абалаков — на округе №137 и заместитель директора МУП «Электросеть» Роман Яковлев — на округе №138.

«Справедливая Россия»

В партийном списке «Справедливой России» от региона утверждены действующий депутат Госдумы от Москвы Александр Агеев, новый депутат Госдумы, которому недавно достался мандат Ильи Пономарева, Данил Иванов, депутат законодательного собрания Новосибирской области Игорь Умербаев, руководитель новосибирского отделения партии Анатолий Кубанов и Дмитрий Попов.

По одномандатным избирательным округам «Справедливая Россия» выдвинула следующих кандидатов: по округу №135 — депутат Кыштовского райсовета Дмитрий Стакановский, по округу №136 — член совета реготделения Антон Щербина, по округу №137 — Данил Иванов и по округу №138 — помощник депутата заксобрания Александр Вандакуров.

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Новосибирского государственного университета экономики и управления Андрей Макарцев отмечает, что проведение основными парламентскими политическими партиями федеральных съездов и принятие решений о выдвижении кандидатов и списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы демонстрирует, что основные политические силы с кандидатами определились.

«Некоторую интригу в проходящие выборы вносит то, что принципы нарезки избирательных округов существенно отличаются от избирательных кампаний 1993−2003 годов, которые также проходили по смешанной избирательной системе. В старой модели нарезки избирательных округов были заложены некоторые нарушения равного статуса кандидатов. Одни кандидаты ходили по городским дворам и в достаточно комфортных условиях вели агитацию, другие кандидаты, которые баллотировались в сельских районах, ездили от одного поселка к другому, а иногда и на вертолетах летали. Новая нарезка избирательных округов, границы которых находятся в областном центре, учитывает интересы всех жителей области, и городских, и сельских, делает округа равноценными с точки зрения политических настроений, уровня поддержки власти и протестного настроя», — отметил Андрей Макарцев.

Оценивая расстановку политических сил в Новосибирской области, он считает, что выборы на округах №137 и №138 пройдут достаточно спокойно, «если можно представить спокойствие в рамках избирательных кампаний федерального уровня».

«Основная интрига, я считаю, будет на округах №135 и №136. И она сохранится до последнего момента. Также необходимо иметь в виду, что официально не определилась с кандидатами на выборах еще одна парламентская партия — ЛДПР, съезд которой сегодня, 28 июня, проходит в Москве. У этой партии есть свой электорат, и выдвижение её кандидатов по одномандатным округам, находящимся на территории Новосибирской области, может существенно повлиять на итоги выборов. Другие сильные кандидаты вряд ли появятся. Отсутствие консолидации среди непарламентских партий как на федеральном уровне, так и их сотрудничество в рамках решения проблем области, делает невозможным появление у них сильных кандидатов», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Макарцев.

Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур считает, что на округах борьба будет вестись между кандидатами «Единой России» и КПРФ. «Наиболее слабые позиции «Единой России» в Новосибирском округе, где от партии власти выдвигается депутат горсовета Андрей Каличенко, а ему будет противостоять от КПРФ депутат заксобрания и журналист Андрей Жирнов. Победа Жирнова вполне вероятна, тем более, что кампания еще не началась, а в отношении Каличенко появились обвинения в захвате береговой черты и не декларировании земельного участка. Вторым по «напряженности» будет Центральный округ, где «Единую Россию» представляет топ-менеджер Ростелекома Максим Кудрявцев, а КПРФ — Ренат Сулейманов. Исход выборов в этом округе зависит от того, насколько низким окажется рейтинг «Единой России» в сентябре. Если он сохранится на нынешнем уровне, наверно, победит кандидат от «Единой России», но, скорее, произойдет падение. В двух других округах, где от «Единой России» баллотируется Александр Карелин и вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов почти наверняка победят именно они. Разве что падение рейтинга партии власти окажется совсем катастрофическим», — представил ИА REGNUM свой прогноз Алексей Мазур.

Отметим, что в единый день голосования 18 сентябре в Новосибирской области пройдут трехуровневые выборы — новосибирцам предстоит выбирать кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва, на областном уровне пройдут дополнительные выборы в законодательное собрание и на муниципальном запланировано голосование за депутатов представительных органов в Оби, Бердске, Искитиме, Татарске, Куйбышеве и Барабинске.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты Государственной думы будут избираться по смешанной избирательной системе. Всего распределятся 450 мандатов, половина — по одномандатным округам, половина — по спискам. На территории Новосибирской области образованы четыре одномандатных округа.