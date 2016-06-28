Москва, 28 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что с 28 июня начинает действовать специальный сайт, на котором российские граждане смогут проголосовать за понравившиеся им символы для новых банкнот — купюр в 200 рублей и в 2000 рублей, передаёт телеканал «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пятисотрублевые банкноты

«С сегодняшнего дня мы запускаем специальный сайт «Твоя-Россия.РФ» и приглашаем всех российских граждан принять участие в выборе символа», — сообщила Набиуллина.

На первом этапе — с 28 июня по 28 июля — можно предлагать свои символы для банкнот. Позднее из них будут отобраны лучшие. 7 октября в эфире телеканала «Россия 1» состоится итоговое голосование.

«В ходе телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью СМС», — пояснила она.

Будут учитываться голоса граждан, озвучивших свою позицию через сайт, а также при помощи анкет и через СМС. В эфире будут определены два победителя — по банкноте в 200 рублей и в 2000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Набиуллина заявила, что в России в 2017 году планируется ввести в оборот купюры номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Выбрать дизайн новых купюрах сможет всё общество.

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