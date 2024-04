Вашингтон, 28 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Населению Земли юридически стали принадлежать авторские права на песню «Happy Birthday to You», сочиненную 123 года назад школьными учителями из штата Кентукки. Такое решение, как передает RT, принял суд в США, по результатам удовлетворения иска кинокомпании Good Morning to You Productions против звукозаписывающей компании Warner/Chappell Music.

Unsplash Именинный торт

Это означает, что данную композицию в своих целях, в том числе для получения прибыли, теперь может исполнить каждый житель планеты.

«Песня юридически стала достоянием общественности, хотя чисто технически это еще не официально», — сказал адвокат истца Марк Рифкин.

Отметим, что судебная тяжба началась еще в 2013 г, когда кинокомпания Good Morning to You Productions, снимавшая документальный фильм о композиции, подала иск против звукозаписывающей фирмы Warner/Chappell Music. В иске утверждалось, что «Happy Birthday to You» является общественным достоянием, поэтому лицензионные сборы являются незаконными.