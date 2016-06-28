Пермь, 28 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В Пермском крае прокуратура Березников инициировала возбуждение уголовного дела по факту смерти пациента в городской больнице. Проведя проверку, надзорное ведомство установило ненадлежащие оказание медицинской помощи пациенту ГБУЗ ПК «ГБ им. академика Вагнера Е.А.» города Березники и ГБУЗ ПК «Краевой противотуберкулезный диспансер № 2». Об этом корреспонденту сообщи в пресс-службе краевой прокуратуры.

severpost.ru Уголовное дело

Прокуроры выяснили, что 1 ноября 2015 года врачами скорой медицинской помощи был доставлен в Березниковскую городскую больницу пациент с предварительным диагнозом «пневмония». После рентгенографии и осмотра выяснилось, что на самом деле у больного инфильтративный туберкулез легких, после чего он был отправлен в краевой тубдиспансер.

Однако в диспансере, по непонятным причинам в госпитализации пациента отказали, и он вновь был отправлен в пульмонологическое отделение Березниковской больницы, где и скончался от выявленного у него заболевания — туберкулеза.

В следственных органах по материалам прокурорской проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По данным СУ СКР по Пермскому краю, уголовное дело возбуждено по факту предполагаемого преступления и обвинение пока никому не предъявлено.

Отметим, что это не первый случай расследования уголовных дел по статье 109 УК РФ в Пермском крае. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году завершены расследования по обвинению тюремного врача в отказе от специализированной медицинской помощи заключенному, в результате чего тот умер и врача-хирурга, неправильно поставившего диагноз 13-летней пациентке, из-за чего она скончалась.