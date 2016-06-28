Москва, 28 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Вашингтон продолжает попытки сменить власть в России и генерировать социальную нестабильность на российской территории, несмотря на тщетность предыдущих попыток. Об этом 28 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

«Я хотела бы напомнить, что несколько лет назад именно Вашингтон заявил, что антироссийские санкции нацелены на генерирование социальной нестабильности и смены власти в России. Эта политика, конечно, провалилась, попытка не увенчалась успехом, хотя попытки продолжаются. При этом определённая группа людей лоббирует свои интересы, в отличие от госсекретаря США Джона Керри, который пытается вывести отношения из тупика. Он три раза за этот год был в России», — сказала Захарова.

Она напомнила, что в Конгрессе США разрабатывается закон «в стилистике «охоты на ведьм»: «Впечатление, что готовится почва для нового наступления на нормальное функционирование наших загранучреждений. Ведь этот закон есть! Вы этого не видели? Вас попросили об этом не писать? Нашим коллегам нужно определиться, чего они хотят на самом деле».

Захарова подчеркнула, что Вашингтон своими руками усложняет работу своих дипломатов: «Это делаем не мы. Я призываю вас прочитать публикацию в Washington Post — это феерия. Хотелось бы надеяться, что мы перейдём к конструктиву с США».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что американские власти оказывают давление на российских дипломатов в США. В министерстве напомнили о законопроекте, предусматривающем новые ограничения в отношении дипломатов из РФ.