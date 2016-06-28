Москва, 28 июня, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Находившийся за рулем дорогого внедорожника во время скандально известной гонки по ночной столице Абдувахоб Маджидов приступил к обязательным работам по решению суда, сообщает 28 июня Life.ru.

G.dallorto Чистка фонтана

22-летний молодой человек обязан выполнить работы по уборке и благоустройству территории поселения Щербинка в Новой Москве. В частности, водитель «Гелендвагена» занят чисткой фонтанов, прокладкой труб и покраской забора на детской площадке. В случае, если Маджидов не выполнит обязательных работ, судебный пристав имеет право обратиться в суд, тогда работы заменят на 15 суток ареста.

Ранее в отношении Маджидова были составлены протоколы по нескольким статьям кодекса об административных правонарушениях, включая проезд на запрещающий сигнал светофора, езду по тротуарам, движение без номеров, выезд на встречную полосу, отказ подчиниться законным требованиям сотрудников полиции, а также уклонение от уплаты штрафа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 22 мая в Москве были задержаны молодые люди, пытавшиеся на автомобиле Mercedes Geländewagen скрыться от полиции. Элитный внедорожник двигался с большим превышением скорости, грубо нарушая и другие правила движения. Когда машину удалось остановить, выяснилось, что она принадлежит сыну вице-президента компании «Лукойл» Руслану Шамсуарову. Сам владелец находился в салоне машины, за рулем сидел его приятель Маджидов.