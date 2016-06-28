Пермь, 28 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Пермские профсоюзы добились отмены решения о штрафе в 100 тысяч рублей за нарушения, допущенные при проведении первомайской демонстрации. Пермский краевой суд рассмотрел жалобу регионального Совета профсоюзов на постановление о привлечении организации к ответственности за нарушение законодательства о порядке проведения публичных мероприятий. «Решение районного суда отменено за малозначительностью правонарушения. Штраф заменен на выговор», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате краевого суда.

Борис Кустодиев. Первомайская демонстрация у Путиловского завода. 1906

В краевом Совете профсоюзов эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили и заявили, что к судебному заседанию подготовили дополнительные аргументы в свою защиту. По итогам прений дело прекращено, а штрафные санкции заменены на устное замечание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ленинский районный суд Перми 16 мая вынес решение о том, что Пермский краевой совет профсоюзов в ходе первомайской демонстрации нарушил законодательство о порядке проведения публичных мероприятий. На организацию наложен штраф в размере 100 тысяч рублей за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» по статье 20.2 КоАП РФ.

Полиция выявила четыре нарушения при проведении демонстрации. Первым из них стало участие в демонстрации человека в полном костюме Барта Симпсона — одного из главных персонажей всемирно известного мультипликационного сериала «Симпсоны». Дело в том, что после ужесточения законодательства о проведении массовых мероприятий гражданам запрещается использование костюмов с закрытой головой и лицом, на что и обратили внимание бдительные полицейские. Кроме этого, организаторам шествия в День международной солидарности трудящихся вменили формирование одной из колонн в сотне метров от согласованного места; проезд ребёнка, не пристёгнутого ремнем безопасности, в кабине одной из машин и нахождение человека в кузове участвовавшей в демонстрации грузовой «Газели».

Помимо претензий со стороны полиции, со странным заявлением в адрес профобъединения выступило и местное ГИБДД, инкриминировав профсоюзам «невыполнение обязательств по обеспечению безопасности дорожного движения». По версии дорожной полиции, представители профсоюзов, готовясь к первомайской акции, должны были поменять одни дорожные знаки на другие. В краевом совете профсоюзов подобные обвинения назвали «крайней степенью идиотизма», пояснив, что размещением дорожных знаков должны заниматься исключительно специалисты.

В Пермском крайсовпрофе подобные придирки со стороны представителей правоохранительных органов связывают с принципиальной позицией организации относительно проведения первомайской демонстрации. По мнению лидеров регионального профсоюзного объединения, такие действия могут быть расценены как давление на независимую общественную организацию.