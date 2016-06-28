Грозный, 28 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В Чеченской Республике установлен новый размер минимальной оплаты труда. С 1 июля 2016 года для работников учреждений и организаций бюджетной сферы он составит 7500 рублей в месяц. Минимальная заработная плата для учреждений иной формы собственности при этом сохранится на прежнем уровне — 9274 рубля в месяц.

ИА REGNUM Деньги

Об этом сообщил на своей странице в Instagram вице-премьер — министр экономического, территориального развития и торговли Абдула Магомадов, пишет «Грозный-Информ». По его словам, увеличение минимального размера оплаты труда для чеченских бюджетников обусловлено тем, что правительство РФ одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в России с 1 июля 2016 года на 20,9%.

Соглашение об установлении новых показателей минимального размера оплаты труда было подписано в ходе заседания трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений с участием представителей правительства Чечни, республиканского союза «Федерации профсоюзов ЧР» и республиканского объединения работодателей.

Напомним, в прошлом году размер минимальной заработной платы в Чечне был установлен в сумме 5965 рублей. Для учреждений иной формы собственности минимальная зарплата была установлена в размере 8252 рубля в месяц.