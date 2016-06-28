Москва, 28 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Бывший посол США в России Майкл Макфол проявил профессиональную непригодность. Об этом 28 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

U.S. Consulate General St. Petersburg Майкл Макфолл (в центре)

«В качестве одного из главных экспертов выступает экс-посол США в РФ Майкл Макфол. Мы помним его деятельность: он проявил профнепригодность. И если идти ещё дальше, раз его цитируют американские СМИ, то давайте называть вещи своими именами: он с треском провалил свою дипломатическую миссию. Возможно, именно он внёс вклад в ухудшение отношений, и теперь он — основной спикер в публикации», — сказала Захарова.

По её словам, в публикации Washington Post о якобы «давлении» на американских дипломатов в России Макфол назвал Россию «дикой страной»: «Теперь, после нескольких лет неудач в своей работе, он рассказывает, как ему было сложно работать в Москве. Примерно в том же русле говорят другие спикеры. Всё это — неглубокая, носящая заказной характер публикация. История тут же была подхвачена на брифинге в Госдепе. Всё это ухудшает атмосферу двусторонних отношений».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что американские власти оказывают давление на российских дипломатов в США. В министерстве напомнили о законопроекте, предусматривающем новые ограничения в отношении дипломатов из РФ.