Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Украине для успешного преодоления зимнего периода нужно закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) примерно 9−10 млрд кубометров голубого топлива. Об этом министр сообщил сегодня, 28 июня, журналистам на XVII Международном конгрессе по обогащению угля в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Суммарно им (украинским партнерам — прим. ред.) нужно закачать порядка 9−10 млрд кубометров газа», — сказал Новак, добавив, что для успешного прохождения зимнего периода требуется не менее 17−18 млрд кубометров газа.

Глава российского энергетического ведомства обратил внимание на то, что вопрос покупки у РФ газа зависит от Киева. Однако Новак подчеркнул, что ведомство считает, что украинской стороне не обойтись без российского газа для заполнения своих ПХГ. Что касается цены, то пока цена в третьем квартале на газ для Украины не определена. Новак сообщил, что в ближайшее время «Газпром» предоставит соответствующие расчеты.

Напомним, что ранее украинская сторона заявила о том, что не намерена закупать газ из России в третьем квартале. Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса «Нафтогаза Украины», написал в своем аккаунте в Twitter, что Киев не согласен на закупки голубого топлива в третьем квартале у «Газпрома» по цене $177 за тысячу кубометров. Витренко заявил, что Украина ограничится только закупкой из Европы.