Москва, 28 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Новым главой Службы безопасности президента РФ (СБП РФ) Владимира Путина назначен генерал-майор Алексей Рубежной. Эту информацию Life.ru подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Указ о назначении Рубежного на должность главы СБП подписан лично Путиным, — говорится в сообщении. — Также Рубежной является заместителем директора ФСО России».

Ранее пост главы СБП занимал Дмитрий Кочнев, который в мае текущего года был назначен директором Федеральный службы охраны (ФСО).