Москва, 28 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городскими властями готовится решение о сносе на территории Москвы ряда самовольно возведённых строений.

Мария Баронова «Ночь длинных ковшей»

Собянин озвучил планы по сносу в ходе заседания президиума правительства Москвы сегодня, 28 июня, на заседании президиума. Владельцы строений должны быть предупреждены о предстоящих мероприятиях. Отмечается, что под снос попадут 107 строительных объектов общей площадью 31 тыс. квадратных метров. Они расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского и ТиНАО.

«Сегодня мы принимаем решение о сносе ряда строений. Город продолжает освобождаться от опасного самостроя. Речь идёт об объектах, расположенных на инженерных коммуникациях, улично-дорожной сети, в охранной зоне метрополитена. Я прошу довести до владельцев объектов сегодняшнее решение, оказать содействие арендаторам в поиске новых торговых площадей. Тем более что недостатка их в городе нет. Сегодня более трёх миллионов квадратных метров торговых площадей не занято», — сказал Сергей Собянин.

Он также поручил подготовить проекты благоустройства территорий на месте снесённых объектов.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что более половины площадок, освобождённых от опасного самостроя, будут благоустроены уже до октября 2016 года.

«Из 104 объектов по 60 уже подготовлены проекты, и в той или иной степени ведутся работы по благоустройству. В том числе по объектам, которые находятся на улицах, включённых в программу «Моя улица», и тем, которые находятся в местах массового пребывания населения. И до октября эти мероприятия будут полностью выполнены», — отметил Бирюков.

Все здания, подлежащие сносу, находятся в зонах с особыми условиями использования территорий, на участках общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей. В частности, 84 объекта построены в охранных зонах Московского метрополитена. Другие расположены в охранных зонах сетей газоснабжения, электроснабжения, водопровода, водоотведения, теплоснабжения, других коммуникаций и несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья горожан, отмечают в правительстве Москвы.

При этом больше всего объектов самостроя находится в ЮАО, ЦАО, ЮЗАО и ВАО. Перечень незаконных построек в основном входят объекты торгового назначения.

Полный перечень сносимых объектов позднее появится на официальном портале Москвы, сайте Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы и в базах правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года на заседании президиума правительства Москвы было принято решение: незаконные постройки на территории Москвы могут быть снесены по решению властей Москвы. 104 объекта были признаны «самостроем».

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В ночь на 9 февраля начался снос незаконных построек. Первый заместитель начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Тимур Зельдич заявил, что подлежащие сносу объекты являются самовольно возведёнными по трем признакам.

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Акция по сносу незаконных построек получила неформальное название «Ночь длинных ковшей».