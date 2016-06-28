Москва, 28 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Рост курса рубля по отношению к доллару может оказаться недолгим, если не возникнут новые «драйверы» такого роста. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 июня гендиректор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман, комментируя укрепление российской валюты на 51 копейку относительно курса доллара на торгах 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Рост рубля вызван тем, что ближайший фьючерс на нефть Brent, который вчера уже проваливался ниже 47 долларов за баррель, заставляя ожидать развития коррекции по нефти до 44 долларов, сегодня резко пошел вверх и уже забрался выше 48 долларов за баррель. Но это может продолжаться недолго — рост связан с запланированной забастовкой нефтяников в Норвегии, но она может и не состояться, поскольку переговоры по этому поводу еще предстоят в конце недели. Так что рост может оказаться недолгим, если не возникнут новые драйверы», — отметил он. При этом Эдерман подчеркнул важность международных трендов в динамике курса рубля в долгосрочной перспективе. «Ситуация по Brexit продолжает оставаться главной темой для рынков, и эта история отнюдь не способствует росту цен на нефть, так что и на выход рубля к новым максимумам года пока рассчитывать трудно», — резюмировал эксперт.

Курс российской валюты к доллару утром 28 июня укрепился на 51 копейку — до 64,98 рубля, курс рубля к евро вырос на 30 копеек — до 71,92 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.