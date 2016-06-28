Москва, 28 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Официальная Москва подняла тему давления на российских дипломатов в США для того, чтобы в Вашингтоне задумались над выправлением этой ситуации. Об этом 28 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кукрыниксы. Раздувание угрозы. 1980

«Публикацию Washington Post прочитали, кажется, абсолютно все. Была масса писем, люди писали из многих стран. Речь идёт о якобы насилии со стороны РФ в отношении американских дипломатов в России. Говорится о «не только работающих дипломатах в Москве, но и в других странах». Напомню, на прошлом брифинге мы обратили внимание на давление на российских дипломатов в США», — сказала Захарова.

По её словам, американские власти придумывают всё новые и новые ограничения для российских дипломатов — «в том числе и в виде провокаций со стороны ФБР и ЦРУ, которые не стесняются применять к нашим дипломатам такие меры, как психологическое давление в присутствии семей»: «Были случаи, когда такие вещи проводились в присутствии беременных жён. Мы подняли эту тему, чтобы направить сигнал о недопустимости таких действий, и чтобы в США подумали, как можно было бы создать атмосферу, способствующую выправлению отношений».

Захарова отметила, что вместо того, чтобы «принять сигнал в качестве попытки обозначить проблему и отказаться от агрессивной линии поведения», ситуацию «обернули и поставили её с ног на голову»: «Газета Washington Post опубликовала статью о мнимых притеснениях дипломатов. Тему эту разыграли. Публикация эта — неглубокая, была подготовлена наспех, с чужих слов, и если вы хотите пропаганды — пожалуйте к публикации».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что американские власти оказывают давление на российских дипломатов в США. В министерстве напомнили о законопроекте, предусматривающем новые ограничения в отношении дипломатов из РФ.