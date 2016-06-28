Кито, 28 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Президент Рафаэль Корреа заявил, что завершение строительства Города знаний, как именуют университет Ячай в провинции Имбабура, является первоочередной задачей национального правительства. По словам Корреа, перечислившего множество специальностей, которые можно будет получить в этом государственном вузе, «весь образовательный потенциал Ячай проявится к 2021 году», сообщает «Эквадор сегодня». Кроме того, он подчеркнул, что нужно сделать все необходимое, чтобы в Эквадоре качество образования достигло международного уровня.

ecuavisa.com Университет Ячай.Эквадор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансирование строительства Города знаний осуществляет китайский банк Eximbank. Эквадорский аналог российского Фонда «Сколково» — «Ячай» — был официально открыт еще в апреле 2014 года. Университетский город расположен в горной местности на севере страны. «Ячай» является уникальным проектом для Латинской Америки и использует модели престижных учреждений, таких как Технологический институт Массачусетса или Технологический институт Калифорнии (Caltech), а также лучших высших учебных заведений Японии, Южной Кореи и Франции, связанных с промышленностью и высокими технологиями.