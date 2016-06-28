Париж, 28 июня, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен сравнила 28 июня Европейский союз с Советским Союзом, «погибшим ввиду собственных противоречий», сообщает New York Times.

Finn Skovgaard Правомерное сравнение?

По словам возможного кандидата на пост президента Франции, после объявления результатов референдума в Великобритании «судьба Евросоюза напоминает участь Советского Союза, погибшего ввиду собственных противоречий».

«Весна народов теперь неизбежна! Единственный вопрос, которой остается задать, состоит в том, готова ли Европа избавиться от собственных иллюзий или же возвращение к здравому рассудку будет совершено через страдания», — отметила она.

Французский политик считает, что у народов Европы не остается иной альтернативы, кроме как оставаться «связанными по рукам и ногам к союзу», который предает его жителей, или вернуть себе свободу через голосование.

Напомним, 23 июня в Соединенном Королевстве прошел референдум, на котором большинство граждан страны — 51,9% — проголосовали за выход из состава ЕС. 24 июня, после объявления результатов плебисцита премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку до съезда Консервативной партии Великобритании, на котором будет выбран новый премьер-министр.

Весна народов — общее наименование революционных движений, выразившихся в форме вооружённых восстаний, неповиновения власти, декларирования новой государственности в странах Европы в середине XIX века.