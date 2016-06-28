Ростов-на-Дону, 28 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Донской государственный технический университет — опорный вуз Ростовской области — примет в 2016 году 3 тыс. 661 бюджетника, что на 1,5% выше прошлогодних возможностей вуза. Абитуриент может поступить на очную или заочную формы обучения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ДГТУ 28 июня.

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Сегодня в вузе получают высшее образование около 40 тыс. студентов, реализуется 200 направлений подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры, в основе которых технический и инженерный профили. Подача документов завершается 26 июля.

Напомним, что опорный вуз создан на базе слияния ДГТУ с Ростовским государственным строительным университетом. Но не все студенты РГСУ сразу положительно восприняли эту новость осенью прошлого года, были попытки выступить против соответствующего решения. Но затем ребята смирились с принятым решением.

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В Ростове-на-Дону опорный вуз появится к середине 2016 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДГТУ может увеличить свой доход к 2020 году до 3 млрд рублей. Вуз рассчитывает на получение в течение трёх лет федеральной субсидии в размере 200 млн рублей. Средства планируется направить на развитие материально-технической базы.