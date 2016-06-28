Челябинск, 28 июня, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Партия «Справедливая Россия» представила своих кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам на выборы в Государственную думы VII созыва. Челябинский список под №46 включает в себя 10 кандидатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

ap22.ru Флаг «Справедливой России»

Партийный список кандидатов возглавили действующие депутаты Госдумы, челябинцы Валерий Гартунг и Василий Швецов, москвичка Марина Лебедева и крупный бизнесмен из Нефтеюганска Ильдар Самиев. В списке также присутствуют депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, член общественной палаты Челябинской области Павел Рыжий, руководитель аппарата челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Вычужанин, юрист, руководитель Центра защиты прав граждан в Челябинской области Гузелия Волошина, депутат Заксобрания Челябинской области Виктор Панкратов, председатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Советского района Челябинска Рамзия Сорокина.

По одномандатным избирательным округам Челябинской области выдвинуты справедливороссы, присутствующие в партийных списках. По Челябинскому округу №189 Гузелия Волошина, по Металлургическому округу №190 — Василий Швецов, по Коркинскому округу №191 — Валерий Гартунг, по Магнитогорскому округу №192 — Ольга Мухометьярова, по Златоустовскому округу №193 — Николай Панкратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, списки «Справедливая Россия» утвердила на партийном съезде 27 июня. Кандидатами «закрыты» все 225 одномандатных округов. По федеральному списку выдвинуто 338 кандидатов. Общее число кандидатов на выборах в Госдуму VII созыва 410 человек, включая баллотирующихся по одномандатным округам. 72 кандидата выдвинуты из 85 председателей Советов региональных отделений партии.