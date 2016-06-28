Лондон, 28 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Мировой рынок ценных бумаг потерял рекордную сумму в $3 трлн после двух дней масштабных распродаж, происходивших на фоне результатов британского референдума о выходе из Евросоюза, пишет Financial Times.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

По данным специалистов, 24 июня, в первый день голосования, падение фондового рынка было связано с краткосрочным закрытием торговых позиций игроков, ожидавших отказа британцев от выхода из ЕС.

В понедельник, 27 июня, продажа акций шла на фоне переоценки игроками своих долгосрочных активов. Итоги референдума стали для инвесторов неожиданностью, и они находились в ожидании негативных последствий.

По словам старшего рыночного стратега компании Convergex Николаса Коласа, лишь немногие инвесторы были готовы к таким итогам голосования, что стало ключевым моментом торгов.

По мнению другого специалиста, главного инвестиционного директора по ценным бумагам в TCW, результат референдума привел к взлету волатильности на мировом фондовом рынке и стремлению участников к защите своих активов.

Итогом Brexit, по данным издания, стала потеря $2,8 трлн для фондовых рынков развитых стран и $179 млрд для рынков развивающихся государств.