Москва, 28 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведет телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 29 июня. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Представитель Кремля уточнил, что беседа двух лидеров состоится в середине дня по инициативе российской стороны.

«Завтра (29 июня) по инициативе российской стороны состоится телефонный разговор Путина и Эрдогана», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в официальном послании президенту РФ Владимиру Путину принес свои извинения за сбитый российский военный самолет Су-24 и соболезнования родственникам погибшего пилота.

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