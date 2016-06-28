Симферополь, 28 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум.



pixabay.com Мало воды

В Крыму из-за жары — на улицах городов дневная температура доходит до 35 градусов в тени — выросло потребление воды, из-за чего участились аварии на водоводах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании Совета министров Крыма сообщил министр ЖКХ республики Александр Жданов.

«Никогда не было такого, чтобы Симферополь потреблял воды более 140 тыс. кубометров в сутки. На сегодняшний день потребление доходит до 180 тыс. кубометров в сутки», — пояснил Жданов.

По его словам, водоводы не выдерживают таких нагрузок, что и приводит к авариям. Чтобы снизить процент утечек, в городах на ночь водоканалы стали снижать напор воды. В Джанкое, Евпатории, Феодосии, Сакском районе, Бахчисарайском и Симферопольском районах поломки на водоводах уже устранены. Однако три села в Белогорском районе пока ограничены в потреблении из-за «малого дебета воды».

В целом, по словам министра, по Крыму водопотребление выросло на 30−40%. Воды крымчанам хватает только для хозяйственно-бытовых нужд. Александр Жданов отметил, что в ряде случаев местные жители используют воду из скважин ещё и для полива. Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил МинЖКХ республики провести «ревизию скважин» и разрешить использовать воду для полива только там, где это позволят «дебет воды» и только в случае установки счётчика. Там, где воды из скважины хватает только для бытовых нужд, полив полей, виноградников, огородов запретят.

ИА REGNUM напоминает, что до 2014 года Крым компенсировал нехватку воды поставками из Днепра через Северо-Крымский канал. Весной 2014 года Украина прекратила поставки днепровской воды в Северо-Крымский канал, теперь эту воду сбрасывают в море.