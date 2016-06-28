Пекин, 28 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Футболист Халк, играющий за ФК «Зенит», перейдёт в ФК «Шанхай Теллэйс», который выплатит петербургскому клубу €55 млн. Об этом сообщили в пресс-службе TransferMarkt China.

bigmir.net Халк

«Шанхай Теллэйс» официально подтвердил, что Халк прибудет в аэропорт Пудун 29 июня в 9:55 (пекинское время)», — говорится в сообщении. В Китае спортсмен пройдёт медицинский осмотр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня стало известно, что бразильский футболист Халк может перейти в китайский футбольный клуб. Сегодня, 28 июня, китайские СМИ сообщили, что спортсмен пройдёт в Шанхае медицинский осмотр.