Москва, 28 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Рублю оказывает поддержку спокойная динамика нефтяных цен на азиатских торгах, а также период налоговых выплат в РФ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 июня ведущий аналитик Conomy Дмитрий Фомин, комментируя данные об укреплении рубля на 51 копейку по отношению к доллару в начале торговой сессии на ММВБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рост рубля связан не в последнюю очередь с замедлившимся психологическим давлением на сырьевой рынок. Реакция на исход голосования в Великобритании постепенно сходит на нет, большинство мировых площадок входит в стадию коррекционного укрепления, что отражается и на нефтяных фьючерсах, пытающихся вновь закрепиться над уровнем в 48 долларов за баррель», — отмечает он.

Кроме того, рынок еще не отыграл данные о возобновлении снижения числа буровых установок в США, что является «признаком слабой адаптации инвестиций в отрасли к текущей конъюнктуре и намеком на еще более сильное снижение добычи нефти в будущем», говорит Фомин. «Рубль, как водится, следует за ценами на нефть, и более спокойная их динамика на азиатских торгах вкупе с последними налоговыми выплатами оказывают российской валюте посильную поддержку», — полагает эксперт.

В ближайших перспективах страны ЕС должны договориться о выработке дальнейшей стратегии в связи с выходом Великобритании, что, «вкупе с возможными экстренными мерами от центральных банков, внесет на рынок долю определенности и вернет инвесторам желание рисковать», — указывает Фомин. «Это, в свою очередь, даст ценам на «черное золото» импульс к возврату к 50−51 доллару в сравнительно краткосрочной перспективе», — пояснил эксперт.

Курс доллара к рублю утром 28 июня снижался на 51 копейку — до 64,98 рубля, курс евро к рублю снижался на 30 копеек — до 71,92 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.