Москва, 28 июня, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В России за неделю (15−22 июня) численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 0,9% и составила 991 тыс. 293 человека (по состоянию на 8 июня 2016 года — 1 млн 000 тыс. 713 человек).

Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, городе Санкт-Петербурге, Республике Крым, Белгородской и Костромской областях.

В 7 регионах отмечался рост численности безработных граждан. Наиболее значительный рост численности безработных по сравнению с другими регионами отмечен в Еврейской автономной области и Республике Дагестан.

Не изменилась численность безработных в Пензенской области, Хабаровском крае и Республике Ингушетия.

По состоянию на 22 июня 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

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