Калининград, 28 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В октябре 2016 года в Калининградской области пройдёт первый в России экономический форум янтарной отрасли. Об этом сегодня, 28 июня, заявил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин во время презентации мероприятия.

ambercombine.ru Добыча янтаря в Калининградской области

«Такие форумы очень успешно проходят на территории Литвы, Польши и Китая, — сказал руководитель предприятия. — Мы там также участвуем, но, к сожалению, до недавнего времени не было подобной площадки ни на территории России, ни области. Поэтому этот форум станет неким локомотивом, который потянет за собой всю янтарную промышленность России».

По мнению Зацепина, Калининградская область — родина янтаря, поэтому «сам Бог велел проводить форум именно здесь». Центральная идея форума, по словам главы комбината, «янтарная отрасль как национальный бренд России».

ИА REGNUM напоминает, что в Калининградской области сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря, который добывает промышленным способом янтарный комбинат (в 2015 году добыто 313 тонн янтаря, в 2014 году объем составил 244 тонны), а также в массовом порядке нелегальные копатели.

В криминальные сводки правоохранительных органов Калининградской области еженедельно попадают сообщения о незаконной добыче янтаря. Один из последних случаев — военная прокуратура Балтийского флота установила, что в марте 2016 года «черная» добыча поделочного камня велась прямо на военном аэродроме в пос. Чкаловск.