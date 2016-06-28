Анкара, 28 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Власти Турции не планируют выплачивать компенсацию России за сбитый в ноябре 2015 г. российский бомбардировщик Су-24. Об этом, как передает Reuters, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган и деньги

По словам главы турецкого правительства, речи о компенсации не было, а официальная Анкара лишь выразила России свои сожаления в связи с произошедшим.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в эфире телеканала TRT заявил, что Анкара в случае необходимости готова выплатить России компенсацию за сбитый бомбардировщик и, наконец, прекратить «бессмысленное противостояние».

«Мы (власти Турции) выразили наше сожаление (в письме) — и при необходимости заплатим компенсацию за сбитый самолет, — заявил премьер-министр. — Обе страны хотят нормализации отношений. Думаю, дела пойдут на поправку».

27 июня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в официальном послании президенту РФ Владимиру Путину принес свои извинения за сбитый бомбардировщик Су-24 и соболезнования родственникам погибшего пилота.

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