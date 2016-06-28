Монтевидео, 28 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Уругвае с официальным визитом находится Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. В ходе визита подписан Меморандум о взаимопонимании, который станет базой для развития сотрудничества в сферах образования, культуры, науки. Ирина Бокова также подпишет соглашение с Верховным судом Уругвая по защите свободы слова, безопасности журналистов и доступу к информации, сообщает El Pais. Кроме этого, в центре культуры Испании Ирина Бокова, совместно с представителями ООН, дала старт кампании «Вместе за наследие».

Marcos Mendizábal Монтевидео. Университетский факультет медицины

Как пишет Prensa Latina, заместитель министра образования и культуры Уругвая Эдит Мораес принял участие в подписании совместного с ЮНЕСКО «министерского призыва к действиям для всеобъемлющего и справедливого образования для всех, свободной от дискриминации и насилия». Подписав этот документ, Уругвай намерен разработать и реализовать комплексные меры по предупреждению и борьбе с дискриминацией и насилием во всех образовательных сферах.

Отметим, что Уругвай является одной из самых образованных стран Латинской Америки. Уровень грамотности составляет 98 процентов. Доступ к бесплатному образованию в Уругвае гарантирован законом каждому жителю, даже не являющемуся гражданином этой страны. Около 40% граждан Уругвая имеют среднее образование, 14% — специальное образование и 13% экономически активного населения имеют высшее образование. Наряду с бесплатными государственными учебными заведениями, действуют частные, стоимость получения образования в которых в 10 раз ниже, чем в Канаде или в США, указано на сайте Uruguay Forever.

В то же время, перспективы для совершенствования системы образования есть. По мнению экспертов из МВФ, усиление экономической диверсификации, модернизация инфраструктуры и реформы среднего образования будут способствовать повышению потенциала Уругвая, сообщается на официальном сайте Internacional Monetary Fund.