Волгоград, 28 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В городе Волжском Волгоградской области владельцу пивного магазина придется заплатить за неэтичную рекламу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного управления Федеральной антимонопольной службы 28 июня, рассмотрение дела по факту размещения над входом в питейное заведение по улице Мира, 75а ненадлежащей рекламы завершено. Дело будет передано для возбуждения административного производства по части 1 ст 14.3 КоАП в отношении индивидуального предпринимателя.

Пивной бар в ЦПКиО. Ленинград. 1977 год

Напомним, с заявлениями на нарушение закона о рекламе администрация города Волжского обратилась в апреле текущего года. Авторы вывески изобразили ордена Ленина и Октябрьской революции, что, по мнению властей, оскверняет историческую память, поскольку содержит изображения государственных наград.

Индивидуальный предприниматель не согласился с наличием в его действиях нарушения рекламного законодательства, объяснив, что «это вовсе не реклама, а информационная вывеска, которая не содержит призывов к потреблению алкоголя». Кроме того, по словам бизнесмена, на вывеске представлены вовсе не изображения реальных советских орденов, и это не калька оформления газеты «Правда», а намек на высокий «советский» стандарт качества по приемлемым ценам.

Между тем, такие объяснения комиссию не убедили. Напротив, в спорной рекламе эксперты выявили нарушения двух норм рекламного законодательства: запрет на наружную рекламу алкоголя (помимо призыва «Все за разливным, товарищи!» на стеклянной входной двери были размещены рекламные листовки с рекламой конкретных видов пива по акционным ценам), а также неэтичная реклама (комиссия пришла к выводу, что реклама содержит непристойные и оскорбительные образы и выражения).

«Изображение государственных наград в целях рекламирования алкогольной продукции и мест их реализации не отвечает общепринятым нормам поведения в обществе. Поэтому, использование образов орденов в данной рекламе пива комиссия посчитала непристойным», — прокомментировала председатель комиссии, заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко.

Кроме того, отметила представитель антимонопольного ведомства, использование данных образов и выражений может оскорбить ветеранов и пожилых людей, для которых символика и лозунги советских времен являются идейной ценностью, а такие действия предпринимателя принижают значимость заслуг людей, награжденных этими государственными наградами.

«Ясно, что предприниматель не ставил своей целью кого-либо оскорбить, однако использовал для продвижения своего товара совершенно неподобающие, неэтичные средства, за что и понесет ответственность», — добавила Ирина Никуйко.

Добавим, что ч. 1 ст 14.3 КоАП влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 4 до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам правонарушение может стоить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.