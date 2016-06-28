Москва, 28 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 29 июня, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс доллара

Курс доллара США снизился на 24,93 копейки до 64,8095 рубля. Евро упал на 23,03 копейки и составил 71,7117 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам Банка России, составила 67,9155 рубля, она уменьшилась на 24,1 копейки.